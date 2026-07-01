¿Era penal? El VAR desestimó caída de Harry Kane en el área de RD Congo

Inglaterra reclamó un posible penal en su duelo ante RD Congo, por los 16avos de final del Mundial 2026, luego de una caída de Harry Kane en el área africana.

La acción se produjo cuando el capitán inglés fue a disputar una pelota con el arquero Lionel Mpasi, quien alcanzó a tener contacto con el atacante dentro del área.

Pese a los reclamos de Kane y de sus compañeros, el árbitro jordano Adham Makhadmeh dejó seguir la jugada y el VAR no corrigió la determinación, por lo que RD Congo evitó la pena máxima en un momento clave del compromiso, cuando ganaba 1-0.

La jugada encendió la polémica en Atlanta, especialmente porque Inglaterra buscaba reaccionar ante una selección congoleña que sorprendió en el arranque del partido.