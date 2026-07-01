España quiere consolidar su cartel de candidato ante Austria en los dieciseisavos del Mundial

España enfrenta este jueves a Austria en el SoFi Stadium de Los Angeles, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde buscará consolidar su cartel de candidato al título.

La selección dirigida por Luis de La Fuente, campeona de Europa en 2024, clasificó en el Grupo H tras ir de menos a más: Empató con Cabo Verde, pero se recuperó con una goleada 4-0 a Arabia Saudita y un 1-0 sobre Uruguay.

El partido con los charrúas, sin embargo, dejó con dos bajas a los españoles: Nico Williams y Yeremy Pino, quienes se perderán el choque con los austriacos.

Sin embargo, los hispanos intentarán imponer su jerarquía, de la mano de su principal figura, el joven Lamine Yamal.

La formación de España será con Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Austria, por su parte, cerró su fase de grupos con un frenético empate 3-3 ante Argelia, en un partido en donde estuvo a minutos de quedar eliminado.

Los austriacos, con un irregular rendimiento, intentarán presionar con su juego agresivo a los españoles y tratar de dar una sorpresa en el torneo.

La formación que usará el técnico Ralf Rangnick será con Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; y Marko Arnautovic.

El duelo será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg.

El ganador entre España y Austria enfrentará en octavos de final al vencedor del choque entre Portugal y Croacia.

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