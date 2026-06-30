Estados Unidos tiene su primera prueba de fuego en su Mundial ante Bosnia en 16avos

Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, tendrá su primera prueba de fuego este miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara, cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina, desde las 20:00 horas (00:00 GMT) en los dieciseisavos de final.

Para el equipo de Mauricio Pochettino llegó la hora de la verdad, en un partido donde no hay margen de maniobra como en la fase grupal. Si pierde, se terminó el sueño en su propio torneo.

Los norteamericanos comenzaron el Mundial con una goleada por 4-1 a Paraguay y después vencieron a Australia, aunque la semilla de la duda se sembró con una derrota, jugando con suplentes, ante Turquía, cuando ya estaba asegurada la clasificación.

Para el choque, Folarin Balogun jugará como titular en la delantera junto a Christian Pulisic, quien tuvo minutos ante Turquía, tras superar los problemas físicos que presentó ante Paraguay.

La oncena de Estados Unidos será con Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic.

Bosnia, por su lado, llegó al Mundial tras eliminar a Italia en el repechaje europeo, y en la fase grupal, terminó como mejor tercera, por debajo de Suiza y Canadá.

El objetivo de los europeos, liderados por el veterano Edin Dzeko, es dar otro golpe en el torneo, que ya quedó marcado por las eliminaciones tempraneras de Alemania y Países Bajos en esta fase de 16avos.

La formación de Bosnia será con Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

El duelo será arbitrado por el brasileño Raphael Claus.

El ganador entre Estados Unidos y Bosnia enfrentará al ganador del duelo entre Bélgica y Senegal.

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