Goleador histórico: Marko Arnautovic se despidió entre lágrimas de la selección austríaca
El ariete es además el jugador con más presencias internacionales del elenco centroeuropeo.
El ariete es además el jugador con más presencias internacionales del elenco centroeuropeo.
El delantero Marko Arnautovic puso fin a su carrera internacional con Austria tras la derrota por 3-0 ante España en los dieciseisavos de final del Mundial, un encuentro que cerró una trayectoria de 18 años como internacional que lo convirtió en el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia del combinado centroeuropeo.
El delantero, de 37 años, disputó un total de 137 encuentros con la camiseta nacional y anotó 49 goles, dos registros que constituyen un récord absoluto para el equipo.
"Para mí ha sido una experiencia increíble, que desgraciadamente ahora ha terminado", declaró Arnautovic entre lágrimas a la televisión pública ORF.
Al ser preguntado por cómo se sentía tras su último partido internacional, respondió con un dolido "una catástrofe".
"Quiero dar las gracias a toda la nación, a todos los austríacos. Incluso a los que llevaban tiempo queriendo que me fuera. También a ellos les doy las gracias", afirmó con la voz entrecortada.
"He vivido muchísimos momentos maravillosos y también muchos que no lo han sido tanto. Y ahora duele aún más, porque aquí encontré a compañeros que se han convertido en mi familia", agregó.