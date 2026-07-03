Goleador histórico: Marko Arnautovic se despidió entre lágrimas de la selección austríaca

El delantero Marko Arnautovic puso fin a su carrera internacional con Austria tras la derrota por 3-0 ante España en los dieciseisavos de final del Mundial, un encuentro que cerró una trayectoria de 18 años como internacional que lo convirtió en el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia del combinado centroeuropeo.

El delantero, de 37 años, disputó un total de 137 encuentros con la camiseta nacional y anotó 49 goles, dos registros que constituyen un récord absoluto para el equipo.

"Para mí ha sido una experiencia increíble, que desgraciadamente ahora ha terminado", declaró Arnautovic entre lágrimas a la televisión pública ORF.

Al ser preguntado por cómo se sentía tras su último partido internacional, respondió con un dolido "una catástrofe".

"Quiero dar las gracias a toda la nación, a todos los austríacos. Incluso a los que llevaban tiempo queriendo que me fuera. También a ellos les doy las gracias", afirmó con la voz entrecortada.

"He vivido muchísimos momentos maravillosos y también muchos que no lo han sido tanto. Y ahora duele aún más, porque aquí encontré a compañeros que se han convertido en mi familia", agregó.