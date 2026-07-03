Dominicano fue acribillado al interior de una vivienda en Independencia

La Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran indagando el asesinato de un ciudadano dominicano de aproximadamente 40 años, quien mantenía su situación migratoria regular en el país.

El hecho ocurrió al interior de su inmueble ubicado en la calle San Luis, en la comuna capitalina de Independencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de al menos cuatro delincuentes descendió de dos automóviles, irrumpió de forma violenta en la vivienda y efectuó un mínimo de 10 disparos.

La víctima, que estaba junto a su pareja y familiares, recibió múltiples tiros en el tórax que le causaron la muerte de forma instantánea.

"La víctima recibe tres impactos balísticos, pero se levantó más evidencia balística", detalló la fiscal Paola Salcedo.

En la balacera, otra persona resultó herida con un proyectil en una pierna, siendo internada fuera de riesgo vital en el Hospital San José.

Las indagatorias apuntan a un ajuste de cuentas o un posible caso de sicariato.