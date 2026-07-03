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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Sujeto mató a golpes y puñaladas a hombre en situación de calle en San Bernardo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La PDI estableció que el asesino arrojó las armas a un canal cercano para luego huir de la escena.

Sujeto mató a golpes y puñaladas a hombre en situación de calle en San Bernardo
 ATON (referencial)

Hasta el momento, el atacante continúa prófugo.

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En la comuna de San Bernardo, un hombre de 60 años que vivía en situación de calle falleció en la vía pública luego de verse involucrado en una violenta riña.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Yungay con Yerbas Buenas.

Durante la pelea, el agresor atacó a la víctima —que registraba antecedentes policiales previos por delitos contra la propiedad— golpeándola primero con una piedra y posteriormente propinándole múltiples estocadas con un arma blanca, para luego huir de la escena.

"Logramos establecer que efectivamente el imputado, una vez que cometió el hecho ilícito y le da muerte a esta persona, arroja al canal que se encuentra a nuestras espaldas el arma cortopunzante y el elemento contundente", especificó el subprefecto Walt Dapremont, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI). 

Hasta el momento, el atacante continúa prófugo.

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