Gustavo Alfaro: Si Paraguay puede ganar a Argentina o Brasil, también puede con Alemania

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró este domingo que el partido por dieciseisavos de final contra Alemania es un reto, pero recordó que el equipo ya fue capaz de sacar adelante partidos frente a potencias como Argentina y Brasil.

"Ya hemos estado frente a Argentina, frente a Brasil, equipos de la misma o de mayor envergadura que la que puede tener Alemania", dijo durante una rueda de prensa previa en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston.

Seguido a ello, el estratega argentino precisó: "Son todos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ya los enfrentamos y, obviamente, nos costó mucho, pero los pudimos sacar adelante. Así que, ¿por qué no esta?".

"Paraguay debe ser el único lugar donde no se festejó que clasificamos a la siguiente fase. Porque no clasificamos segundos, porque el técnico es un cagón", ironizó el seleccionador tras las críticas recibidas.