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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

"Hermanos": Gabriel Boric celebró la remontada de Argentina sobre Egipto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exmandatario publicó un mensaje apoyando a los trasandinos.

 Photosport, EFE
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El expresidente de Chile Gabriel Boric publicó un mensaje de apoyo a Argentina tras la exigida victoria por 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026 tras una épica remontada por parte de la "Albiceleste".

Boric expresó mediante un escrito en la red social X su alegría frente al triunfo de los trasandinos que los instaló en cuartos de final en el certamen.

"Vamos Argentina!!! Hermanos!!!", afirmó el exmandatario de la nación en el posteo, que se llenó de comentarios criticándolo por sus palabras.

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