Biministro Mas se reunió con economistas para abordar crisis del empleo

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió este martes con un grupo de economistas, en el marco de la preocupación del gobierno por la situación del mercado laboral.

En el encuentro participaron Alejandro Weber, Bettina Horst, Cecilia Cifuentes, David Bravo, Hermann González, Sebastián Claro y Susana Jiménez.

Tras la cita, Mas planteó que "hoy convocamos a un grupo variado de economistas para escuchar sus distintas visiones respecto al tema empleo, que es lo que nos ocupa. Como gobierno estamos en modo empleo y queremos escuchar a muchos, no solo para seguir aplicando la estrategia que estamos aplicando, sino que quizás tener la oportunidad de mejorarla".

"Recogimos las propuestas concretas y serán incorporadas, algunas de ellas, en nuestro trabajo. El gobierno seguirá dialogando con todos los actores relevantes en torno al empleo, con el mundo académico, los trabajadores, el sector privado", añadió.

Bettina Horst, de Libertad y Desarrollo, planteó que "hay medidas que hay que tomar en el largo plazo, en mediano plazo y en corto plazo, bien sabemos que la Ley de Reconstrucción apuesta en la dirección correcta, que debería generar una reactivación de la economía y con eso del empleo, pero sabemos también que esos efectos van a ser en el mediano o largo plazo y también hay que hacerse cargo de la urgencia de hoy día y ahí es importante fortalecer áreas de inversión pública que permitan generar una mayor demanda de empleo".

Por su parte, Hermann González, de Clapes UC, comentó que "hay una serie de medidas que están funcionando, como el proyecto de reconstrucción que se está discutiendo en el Congreso, pero también discutimos sobre otras medidas, está la propuesta que hizo la mesa en materia laboral. Este es un tema que no se agota con estas medidas y creemos que el sector construcción, las regiones, pueden hacer un esfuerzo en materia de focalización del gasto público, se pueden hacer esfuerzos para crear empleos, que es la principal prioridad en este momento desde el punto de vista económico".