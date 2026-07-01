Hernán Galindez anunció su retiro de la selección de Ecuador tras la eliminación del Mundial

La eliminación de Ecuador frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo significó el cierre del camino mundialista para el equipo dirigido por Sebastián Beccacece, sino que también marcó el punto final para uno de sus referentes de los últimos años.

En la zona mixta del Estadio Azteca, y visiblemente emocionado, el arquero Hernán Galindez confirmó que el duelo ante los norteamericanos fue, con alta probabilidad, el último de su trayectoria con la selección ecuatoriana.

"Creo que fue mi último partido. Ya tengo 39 años y también creo que tengo que darles la oportunidad a los otros arqueros que vienen del país. Me encantaría tener cuatro o cinco años menos para seguir estando, pero creo que ya es el momento", expresó el guardameta con pasado en Universidad de Chile.

A la hora de hacer un balance de su ciclo con el combinado nacional, el cual comenzó en octubre de 2020, Galindez se mostró satisfecho por lo realizado, a pesar de la amargura de la eliminación.

"Me voy muy orgulloso tras estar en dos Mundiales, dos Copas América y dos Eliminatorias. Muy triste porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol. Me voy tranquilo de haber dejado todo lo que pude", añadió.

A pesar de haber debutado en la selección de Ecuador en una etapa madura de su carrera, Galindez logró consolidar registros históricos para el arco de su país.

El golero se despide siendo el único arquero ecuatoriano en disputar dos Copas del Mundo como titular (Catar 2022 y Norteamérica 2026), registrando el mayor número de presencias mundialistas en el arco de la "Tri" con un total de siete partidos. En dicha campaña acumuló dos triunfos, dos empates y tres derrotas, recibiendo siete goles y entregando su arco invicto en dos oportunidades.