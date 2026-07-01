Lamine Camara terminó desconsolado tras el penal que causó la derrota de Senegal ante Bélgica

El volante Lamine Camara estalló en llanto y terminó desconsolado tras la derrota de Senegal ante Bélgica por 3-2 en Seattle, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Camara fue quien cometió la falta penal al final del alargue ante Youri Tielemans, una jugada que decidió el triunfo de los europeos.

Por ese motivo, apenas fue el pitazo final, el jugador no pudo contener las lágrimas, recibiendo el apoyo de sus compañeros.