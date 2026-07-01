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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Lamine Camara terminó desconsolado tras el penal que causó la derrota de Senegal ante Bélgica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante estalló en llanto tras el partido en Seattle.

Lamine Camara terminó desconsolado tras el penal que causó la derrota de Senegal ante Bélgica
 EFE
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El volante Lamine Camara estalló en llanto y terminó desconsolado tras la derrota de Senegal ante Bélgica por 3-2 en Seattle, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Camara fue quien cometió la falta penal al final del alargue ante Youri Tielemans, una jugada que decidió el triunfo de los europeos.

Por ese motivo, apenas fue el pitazo final, el jugador no pudo contener las lágrimas, recibiendo el apoyo de sus compañeros.

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