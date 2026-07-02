Lukaku reveló por qué cedió el penal decisivo a Tielemans al final del duelo ante Senegal

El delantero Romelu Lukaku admitió que no estaba preparado mentalmente para patear el penal decisivo en el final del alargue entre Bélgica y Senegal en el Mundial 2026, y contó sus razones para ceder el disparo al capitán Youri Tielemans.

Cuando había ocurrido el penal, el delantero había tomado el balón para ejecutar desde los 12 pasos, pero se arrepintió y se la pasó a Tielemans, quien finalmente fue el héroe para el 3-2 del triunfo y la clasificación a octavos de final.

Tras el partido, Lukaku explicó: "Iba a lanzar el penal, pero sigo pasando por momentos difíciles a nivel mental, y preferí que lo pateara Youri".

"Yo no soy quien cuenta, es el equipo el que debe ganar, el equipo es lo primero", remarcó Lukaku.

Por último, Lukaku valoró el "carácter y coraje" del equipo a nivel colectivo.

"Necesitamos victorias como esta para unir aún más al grupo...al final se impuso nuestro espíritu colectivo", sentenció.

En octavos de final, Bélgica enfrentará al anfitrión Estados Unidos, el lunes a las 20:00 horas (00:00 GMT) en Seattle.