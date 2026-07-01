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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Lukaku y Tielemans devolvieron a la vida a Bélgica ante Senegal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Romelu Lukaku descontó con una aparición en el primer palo y luego Youri Tielemans también marcó para encender el cruce por los 16avos del Mundial 2026.

Lukaku y Tielemans devolvieron a la vida a Bélgica ante Senegal
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Romelu Lukaku, delantero de la selección de Bélgica, apareció en un momento clave para devolverle vida a su equipo ante Senegal, en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante belga anticipó en el primer palo y marcó el 2-1 en Seattle, cuando el elenco europeo sufría tras los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr para el conjunto africano.

La reacción belga no quedó ahí, porque después apareció Youri Tielemans para anotar otro gol y terminar de encender un partido que parecía muy favorable para Senegal al marcar el 2-2.

Con Lukaku y Tielemans como protagonistas, Bélgica volvió a meterse de lleno en la pelea y dejó servido un final cargado de tensión en el cruce mundialista.

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