Lukaku y Tielemans devolvieron a la vida a Bélgica ante Senegal
Romelu Lukaku descontó con una aparición en el primer palo y luego Youri Tielemans también marcó para encender el cruce por los 16avos del Mundial 2026.
Romelu Lukaku descontó con una aparición en el primer palo y luego Youri Tielemans también marcó para encender el cruce por los 16avos del Mundial 2026.
Romelu Lukaku, delantero de la selección de Bélgica, apareció en un momento clave para devolverle vida a su equipo ante Senegal, en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El atacante belga anticipó en el primer palo y marcó el 2-1 en Seattle, cuando el elenco europeo sufría tras los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr para el conjunto africano.
La reacción belga no quedó ahí, porque después apareció Youri Tielemans para anotar otro gol y terminar de encender un partido que parecía muy favorable para Senegal al marcar el 2-2.
Con Lukaku y Tielemans como protagonistas, Bélgica volvió a meterse de lleno en la pelea y dejó servido un final cargado de tensión en el cruce mundialista.