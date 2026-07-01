Lukaku y Tielemans devolvieron a la vida a Bélgica ante Senegal

Romelu Lukaku, delantero de la selección de Bélgica, apareció en un momento clave para devolverle vida a su equipo ante Senegal, en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante belga anticipó en el primer palo y marcó el 2-1 en Seattle, cuando el elenco europeo sufría tras los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr para el conjunto africano.

La reacción belga no quedó ahí, porque después apareció Youri Tielemans para anotar otro gol y terminar de encender un partido que parecía muy favorable para Senegal al marcar el 2-2.

Con Lukaku y Tielemans como protagonistas, Bélgica volvió a meterse de lleno en la pelea y dejó servido un final cargado de tensión en el cruce mundialista.