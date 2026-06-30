Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago4.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

México presionó a la defensa de Ecuador y estiró la ventaja con un golazo de Raúl Jiménez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los anfitriones están encendidos en el Estadio Azteca.

México presionó a la defensa de Ecuador y estiró la ventaja con un golazo de Raúl Jiménez
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de México metió una presión asfixiante a la defensa de Ecuador y forzó el error de los sudamericanos en la salida para aumentar la ventaja a 2-0 en el Estadio Azteca, con un golazo de diestra de Raúl Jiménez.

Revisa el golazo de México: 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada