Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
México presionó a la defensa de Ecuador y estiró la ventaja con un golazo de Raúl Jiménez
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Autor: Redacción Cooperativa
Los anfitriones están encendidos en el Estadio Azteca.
Los anfitriones están encendidos en el Estadio Azteca.
La selección de México metió una presión asfixiante a la defensa de Ecuador y forzó el error de los sudamericanos en la salida para aumentar la ventaja a 2-0 en el Estadio Azteca, con un golazo de diestra de Raúl Jiménez.
Revisa el golazo de México: