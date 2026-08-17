Futuro hospital para zona norte de la Región Metropolitana se construirá en Lampa

El Gobierno anunció este lunes que el esperado futuro hospital de la zona norte de la Región Metropolitana se construirá en la comuna de Lampa.

La ministra de Salud, May Chomali, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, se reunieron hoy con los alcaldes de Huechuraba, Quilicura, Colina, Tiltil, Lampa, Independencia, Conchalí y Recoleta, además de parlamentarios de la zona, para darles la noticia e informarles que el Servicio de Salud Metropolitano Norte está listo para iniciar las gestiones de compraventa del terreno.

La Contraloría General de la República ya tomó razón de un decreto de asignación presupuestaria -por 9.000 millones de pesos- para adquirir siete hectáreas en el sector Valle Grande de Lampa, donde se levantará un recinto con más de 70 mil metros construidos, que beneficiará a más de un millón de habitantes de la zona norte de Santiago.

El subsecretario Montt dijo que "ésta es una excelente noticia", y detalló que el centro asistencial "va a ser un hospital de alta complejidad" y complementará "la capacidad hospitalaria del sector norte" de la capital, "que hoy día solamente está representada por el Hospital San José", ubicado en Independencia, y que "evidentemente tiene una demanda que tiene que ser resuelta".

"Es importante dar la noticia y la esperanza de que, finalmente, la zona norte de Santiago va a contar con este hospital, que tendrá 368 camas y 14 pabellones que, sin duda, van a resolver la demanda sentida de una población que ha sido postergada en las decisiones que ha tomado el Estado", señaló el subsecretario.

"Catorce años han pasado..."

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo (independiente), celebró el anuncio: "Ésta es una de las mejores noticias que ha tenido nuestra zona norte en la última década y, realmente, un motivo de alegría".

"Debo manifestar el agradecimiento a la ministra, a este Gobierno, de haber entendido esta urgencia que tiene la zona norte: todos sus habitantes que requieren una atención de salud con dignidad. Catorce años han pasado (del anuncio original del proyecto), distintas decisiones, distintas autoridades y hoy día esto se materializa", señaló el jefe comunal.

El Ministerio dijo que ahora el Servicio de Salud Metropolitano Norte comenzará las gestiones para la firma del contrato de compraventa del terreno, que fue seleccionado tras un proceso que evaluó más de 30 sectores, "considerando tanto características técnicas como económicas".