Países Bajos lamentó su adiós al Mundial: "¿Dónde quedó el fútbol total?"

La eliminación de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 abrió una profunda discusión en el fútbol neerlandés, no solo por la caída ante Marruecos, sino por la forma en que el equipo de Ronald Koeman, seleccionador de la "oranje", se despidió del torneo.

La gran crítica apuntó a una pregunta que remeció la memoria futbolística del país: ¿Dónde quedó el fútbol total? La selección neerlandesa construyó su identidad desde los años 70, con Rinus Michels en la banca y Johan Cruyff en la cancha, a partir de un estilo ofensivo, de presión, movilidad, posesión y protagonismo con el balón.

Por eso golpeó con fuerza la decisión de Koeman de utilizar una línea de cinco defensores y entregarle la pelota a Marruecos, que terminó con un claro dominio de la posesión. Países Bajos apenas alcanzó un 30 por ciento de tenencia, un dato que alimentó las críticas por la renuncia a una tradición que convirtió a la "naranja mecánica" en uno de los equipos más influyentes de la historia.

"Marruecos jugó como juegan los holandeses. Me pregunto, qué pensaron realmente los delanteros del equipo cuando vieron el esquema", dijo Arnold Muhren, ex seleccionado neerlandés, contemporáneo de Cruyff y campeón de la Eurocopa de 1988.

También fue duro Zlatan Ibrahimovic, quien se formó futbolísticamente en Ajax y apuntó directamente contra Koeman. "Esta derrota es culpa de Koeman, porque no reconocí a este equipo holandés. Perdió con una identidad que no es la identidad holandesa. Eso me enfurece", señaló en Fox.

"Siempre me enseñaron: atacar, atacar, atacar. Esta no es la identidad holandesa. Hoy, Koeman parecía un entrenador italiano, jugando para no perder, mientras que los Países Bajos siempre juegan para ganar. Si pierdes, al menos pierde con tu propia identidad y no la cambies", agregó Ibrahimovic, mientras Nigel de Jong, director deportivo de la federación neerlandesa, admitió que el equipo quedó lejos del objetivo de llegar a semifinales: "Estuvimos lejos de lograrlo, esa es la conclusión. Así que 'decepción' es la palabra más adecuada".