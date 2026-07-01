Periodista ecuatoriano fue agredido por hinchas mexicanos en el Estadio Azteca

Un lamentable episodio de violencia se registró en el Estadio Azteca tras el encuentro entre las selecciones de México y Ecuador luego de que durante una transmisión en vivo, un periodista ecuatoriano fuera agredido por aficionados locales mientras realizaba su labor profesional en la tribuna de prensa.

El hecho ocurrió cuando los enviados especiales del canal ecuatoriano Teleamazonas analizaban el compromiso. En medio de la transmisión, la periodista Gissella Buendía comenzó a denunciar al aire la hostilidad de la parcialidad local, detallando que les estaban arrojando vasos con líquidos desde las gradas superiores.

"La gente se aprovecha acá lanzando cerveza y ahora que estamos al aire volvieron a lanzar. Ya avisamos a la policía para ver si puede poner un poco de orden; están aquí al lado en lugar de controlar un poco en la parte de arriba", relató la profesional durante el despacho.

Segundos después de la advertencia, su compañero, José Carlos Crespo, fue golpeado directamente en el rostro por uno de los vasos lanzados. A pesar del impacto, el reportero mantuvo la calma, evitó reaccionar de forma desmedida y buscó identificar al agresor en la tribuna.

Ante la agresión, Buendía condenó enérgicamente el comportamiento de los hinchas y la falta de resguardo de seguridad: "Lanzaron un vaso en el rostro de José Carlos. Estamos diciéndole a la policía hace rato que están lanzando cosas. Gente cobarde, no es necesario porque hoy fueron superiores futbolísticamente", fustigó.

El registro del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un rechazo generalizado por la falta de garantías de seguridad para los profesionales de las comunicaciones en el recinto deportivo.