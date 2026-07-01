RD Congo dio la sorpresa ante Inglaterra y se puso en ventaja gracias a Brian Cipenga

República Democrática del Congo dio la sorpresa en el arranque de su duelo ante Inglaterra, luego de ponerse en ventaja en el Estadio Atlanta por los 16avos de final del Mundial 2026.

El encargado de encender la ilusión africana fue Brian Cipenga, quien marcó el primer tanto del compromiso y dejó momentáneamente contra las cuerdas al elenco inglés, uno de los rivales más fuertes de la llave.

El gol instaló un escenario inesperado en Atlanta, donde RD Congo buscó sostener su histórico paso por la fase eliminatoria frente a la selección inglesa, obligada a reaccionar para seguir con vida en la Copa del Mundo.

La anotación de Cipenga desató la celebración congoleña y aumentó la tensión de un cruce que comenzó con golpe de escena en favor de los "Leopardos".