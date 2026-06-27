Sudáfrica y Canadá abren los "mata mata" del Mundial con el primer duelo de 16avos

La selección de Canadá se convertirá este domingo 28 de junio en el primer anfitrión de un Mundial en jugar fuera de sus fronteras cuando se mida en la primera eliminación directa del torneo contra Sudáfrica en Los Ángeles.

Ambas selecciones jugarán en un inédito choque que abre los debutantes dieciseisavos de final, siendo además dos equipos que lograron pasar la etapa grupal por primera vez en la historia.

Con esa mentalidad de romper barreras saltarán al campo del estado de California, aunque el partido se presenta como un salto al vacío tanto para los canadienses como para los sudafricanos.

Fuera de su zona de confort, Canadá asume el reto con la motivación de seguir marcando hitos, aunque no pudo alzarse con el liderato del Grupo B, que se lo arrebató Suiza en la última jornada tras ganar por 2-1 en su choque de la última jornada.

La más probable oncena canadiense es con Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelic, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston; Ali Ahmed, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Tajón Buchanan; Tani Oluwaseyi y Jonathan David

Sudáfrica, en tanto, aterriza en dieciseisavos tras una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los encasilló en el segundo puesto del Grupo A.

Este agónico partido representó la metamorfosis del equipo africano, que logró enderezar el rumbo en la competición tras un inicio que hacía presagiar lo peor, con derrota en el juego inaugural contra México por 2-0 y un empate 1-1 con República Checa.

Se espera que los "Bafana Bafana" inicien con Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Khuliso Mudau, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko; ST Makgopa.

Respecto al historial, Canadá y Sudáfrica apenas se conocen en el campo: Solo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado el 20 de noviembre de 2007, en el que los africanos se impusieron por 2-0.

El partido arrancará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) con arbitraje del portugués Joao Pinheiro. Podrás seguir el duelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.