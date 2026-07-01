Técnico de Bélgica y penal del triunfo ante Senegal: Fue totalmente merecido

Posterior a la heroica clasificación de Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026, tras remontar un 0-2 y vencer por 3-2 a Senegal, el seleccionador Rudi García analizó el encuentro en Seattle y fue crítico con el planteamiento defensivo del cuadro africano.

"Conocemos a este tipo de equipos, pierden su estructura táctica hacia el final del partido. Sabíamos que con el 2-0 harían todo lo posible por proteger su portería, lo que en mi opinión es un grave error", cometó el francés.

Seguido a ello, bromeó diciendo: "Recuérdenme, cuando vayamos ganando 2-0, que no haga eso. Porque cuando recibes un gol como el que ellos recibieron para el 1-2, el partido cambia".

"Estoy feliz por Romelu (Lukaku), que nos devolvió al camino, y fue muy bueno marcar en el alargue con un penal que fue totalmente merecido", remató García.

Tras el triunfo, Bélgica ahora se prepara para enfrentar en octavos de final al ganador de la llave entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.