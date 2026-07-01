Tielemans y la remontada de Bélgica: "Fue uno de los partidos más duros de mi carrera"
"Sentí que esto fue más loco", aclaró el capitán y volante recordando la épica ante Japón en 2018.
"Sentí que esto fue más loco", aclaró el capitán y volante recordando la épica ante Japón en 2018.
Posterior a la dramática victoria por 3-2 de Bélgica ante Senegal en el Mundial 2026, el capitán y figura de los "Diablos Rojos", Youri Tielemans, repasó con emoción la remontada conseguida en Seattle, recordando lo hecho con Japón en la cita planetaria de 2018.
"Positivamente, fue uno de los partidos más duros de mi carrera. Hace ocho años, contra Japón, también viví esa remontada, pero en ese entonces no estaba en la cancha. Ahora lo experimenté de titular y eso lo hace extra especial. Sentí que esto fue más loco", sostuvo el volante del Aston Villa.
Respecto a la discusión que mantuvo con Leandro Trossard cuando el marcador era adverso, Tielemans le restó dramatismo: "Son emociones. Todos somos ganadores y queremos representar a nuestro país de la mejor manera. Eso es parte del fútbol; después del partido ya no pasó nada".
Finalmente, el capitán del seleccionado repasó el desarrollo del cotejo en el Lumen Field: "Sabíamos que su portero (Mory Diaw) tenía problemas con los balones altos y el centro fue perfecto. Sobre el penal, estoy orgulloso de ayudar al equipo en un momento tan decisivo".
Ahora, Bélgica aguardará en los octavos de final al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. Para esto tendrá que esperar hasta el próximo 6 de julio en esta misma sede de Seattle.