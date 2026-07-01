Toni Kroos y la eliminación de Alemania ante Paraguay: "No tenemos ni un solo jugador de clase mundial"

Las críticas en Alemania no cesan tras la eliminación de la "Mannschaft" en los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de caer en la definición por penales ante Paraguay sumándose en las últimas horas el exmediocampista Toni Kroos, quien analizó con crudeza el tercer revés consecutivo del seleccionado, tras las eliminaciones en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.

"Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite. Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en la tabla de goleadores", dijo.

"Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad", señaló el exvolante de Real Madrid en el podcast que comparte con su hermano Felix.

Respecto al juego mostrado por el combinado cuatro veces campeón del mundo, Kroos apuntó a una falta de reacción y a un exceso de confianza frente a la escuadra sudamericana.

"Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que éramos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido", cerró el retirado mediocampista.