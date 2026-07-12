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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Arbitrajes

El duelo entre Francia y España ya tiene árbitro designado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Iván Barton tendrá su cuarto partido en la presente Copa del Mundo.

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El árbitro salvadoreño Iván Barton fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el Estadio AT&T de Arlington.

Este será el cuarto partido que dirigirá el juez centroamericano en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.

Barton, que ya dirigió tres partidos en Catar 2022, es el referí centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.

El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial.

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