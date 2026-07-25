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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Arbitrajes

Juan Lara: "Los árbitros del Mundial son los mejores del planeta y tener chilenos es positivo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"El arbitraje chileno pasa por un buen momento", complementó el juez que hizo de VAR en la cita planetaria.

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Juan Lara, arbitro nacional que sumó 13 participaciones en el VAR durante el Mundial de Norteamérica, entregó detalles sobre su experiencia en la cita planetaria y proyectó sus metas para los próximos desafíos de su carrera.

"Para estar en un Mundial fueron 15 años de trabajo, con momentos bonitos y otros difíciles. (...) En la cancha uno es más natural, pero dentro de la cabina es más hermético", expresó en una entrevista con La Tercera.

Seguido a ello, agregó: "Todo deportista siente presión y hay que estar acostumbrados. (...) Los árbitros del Mundial son los mejores del planeta y tener presencia chilena es positivo".

En esa tónica, el juez de 37 años abordó las críticas a la labor en suelo nacional: "El arbitraje chileno pasa por un buen momento. Somos autocríticos porque hay cosas por mejorar. (...) Pero algunos dicen que está todo mal y yo no soy tan totalitarista".

"Ser árbitro es parecido a ser arquero. Puedes tener 90' perfectos, pero un error y nadie se va a acordar del resto", remató.

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