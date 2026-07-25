Juan Lara: "Los árbitros del Mundial son los mejores del planeta y tener chilenos es positivo"
"El arbitraje chileno pasa por un buen momento", complementó el juez que hizo de VAR en la cita planetaria.
"El arbitraje chileno pasa por un buen momento", complementó el juez que hizo de VAR en la cita planetaria.
Juan Lara, arbitro nacional que sumó 13 participaciones en el VAR durante el Mundial de Norteamérica, entregó detalles sobre su experiencia en la cita planetaria y proyectó sus metas para los próximos desafíos de su carrera.
"Para estar en un Mundial fueron 15 años de trabajo, con momentos bonitos y otros difíciles. (...) En la cancha uno es más natural, pero dentro de la cabina es más hermético", expresó en una entrevista con La Tercera.
Seguido a ello, agregó: "Todo deportista siente presión y hay que estar acostumbrados. (...) Los árbitros del Mundial son los mejores del planeta y tener presencia chilena es positivo".
En esa tónica, el juez de 37 años abordó las críticas a la labor en suelo nacional: "El arbitraje chileno pasa por un buen momento. Somos autocríticos porque hay cosas por mejorar. (...) Pero algunos dicen que está todo mal y yo no soy tan totalitarista".
"Ser árbitro es parecido a ser arquero. Puedes tener 90' perfectos, pero un error y nadie se va a acordar del resto", remató.