Huachipato rescató un empate ante Cobresal y se mantuvo en zona de copas internacionales

Huachipato rescató un empate 3-3 en los minutos finales ante Cobresal en una helada jornada en Talcahuano por la fecha 16 de la Liga de Primera y se mantuvo en puestos de clasificación a copas internacionales.

En la primera parte, los "acereros" dominaron frente a una actitud pasiva de los visitantes, que no lograban asentarse en la cancha y debido a esto, Rafael Caroca abrió el marcador al minuto 14 del encuentro con un certero cabezazo.

En el complemento, el equipo de Gustavo Huerta salió con otra actitud, empató rápidamente por medio de Steffan Pino (49') y, siete minutos después, Julián Brea cumplió con la «ley del ex» para poner en ventaja a su cuadro.

En el minuto 70 del partido, Nicolás Vargas tuvo la mala fortuna de anotar un gol en contra, que estiró la ventaja para los "Mineros", pero los locales no bajaron los brazos y, con una gran reacción en los minutos finales, llegaron a la igualdad a través de Maximiliano Rodríguez (81') y un agónico gol de Lionel Altamirano (90+6') de cabeza.

Antes del tanto de la igualdad definitiva, Kevin Altez se fue expulsado con una roja directa tras enfrascarse en una tensa discusión contra el árbitro del encuentro, Héctor Jona, quien no dudó en mandarlo a las duchas.

Con este triunfo, Huachipato se mantuvo en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, mientras que Cobresal no se movió de los puestos de descenso con 14 unidades.

El siguiente partido de los "acereros" será de visita ante Universidad de Chile el domingo 2 de agosto a las 17:30 horas, mientras que los "mineros" se medirán de local ante Unión La Calera el sábado 1 de agosto a las 12:30 horas.