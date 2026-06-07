Colombia superó a Jordania en su último amistoso antes del Mundial 2026

Colombia venció 2-0 a Jordania en un amistoso disputado en el Sanpdragon Stadium de California, siendo el último encuentro preparativo de ambas selecciones antes del Mundial 2026, que arrancará el jueves 11 de junio en Norteamérica.

Los "Cafeteros" lograron adelantarse en el marcador, durante los últimos minutos del primer tiempo, a través de un un remate ajustado al palo de Jhon Arias (41'), permitiendo a su selección irse al descanso en ventaja.

En la segunda parte, lograron los colombianos aumentar la diferencia por medio de un certero cabezazo de Arias, quien firmó su doblete en el encuentro, batiendo al guardameta Nour Beni Ateyah (54').

El debut de Colombia en la cita planetaria será frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 22:00 horas en el Estadio Azteca; mientras que Jordania se medirá ante Austria el mismo día a las 00:00 horas en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Los sudamericanos forman parte del Grupo K, donde comparte junto a Portugal, RD del Congo y el citado Uzbekistán.

Por su parte el país asiático compone el Grupo J, junto a Argentina, Argelia y Austria.