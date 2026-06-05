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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

EE.UU. confirmó la emisión de visas para la selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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Estados Unidos confirmó este viernes la emisión de visas para la selección nacional de fútbol de Irán, despejando las dudas sobre la participación del combinado asiático en el Mundial de 2026, que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México.

La confirmación llegó a través del embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, en medio de la incertidumbre generada por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde jugarán la fase de grupos.

"Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para el equipo nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA", escribió el diplomático.

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