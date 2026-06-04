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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Juega Tim Payne: ¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Nueva Zelanda e Inglaterra?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección oceánica tendrá su último ensayo antes del Mundial.

Juega Tim Payne: ¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Nueva Zelanda e Inglaterra?
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Nueva Zelanda, con el fenómeno viral Tim Payne como gran atracción, enfrentará este sábado a Inglaterra, en su último ensayo antes del Mundial 2026 que se celebrará en Norteamérica.

El amistoso está agendado para este sábado a las 16:00 horas (20:00 GMT) en el "Raymond James" Stadium de Tampa, Florida, y sólo será transmitido en streaming, en la plataforma Disney+Premium.

El equipo neozelandés, con Tim Payne titular, sufrió una goleada contra Haití, por lo que necesita ajustar detalles y elevar el nivel ante los ingleses, uno de los candidatos en la Copa del Mundo, pensando que en el Grupo G enfrentará a Bélgica, Egipto e Irán.

Inglaterra, que jugará en el Grupo L, tendrá el primero de sus amistosos preparatorios este sábado, ya que tendrá un último apronte el miércoles 10, justo antes del inicio del Mundial, ante Costa Rica.

Todos los detalles de la selección de Tim Payne e Inglaterra los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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