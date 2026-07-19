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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Campeón

Borja Iglesias jugó un minuto y fue campeón del Mundial 2026 con España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Panda" alcanzó a tener su debut mundialista durante el torneo que acabó por conquistar.

Borja Iglesias jugó un minuto y fue campeón del Mundial 2026 con España
 EFE
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Con la coronación de España como campeón del Mundial 2026 resaltó la estadística del delantero Borja Iglesias, quien sumó un único minuto durante la campaña dorada de su selección.

El "Panda", exdirigido de Manuel Pellegrini en Real Betis y actual jugador de Celta de Vigo, entró a los 90+7' del triunfo 1-0 ante Portugal por octavos de final. El resto de partidos los vio íntegramente desde la banca.

Pese a que Iglesias se llevó los focos, al ser reconocido mediáticamente por su personalidad distendida pero franca, no es el único jugador con apenas un minuto en cancha dentro del plantel ganador.

El central Marc Pubill, de Atlético de Madrid, jugó el último minuto de adición en los dieciseisavos de final ante Austria, que fue triunfo español por 3-0.

Por otra parte, Alejandro Grimaldo y Víctor Muñoz fueron los únicos futbolistas campeones sin acción en absoluto; obviando a los arqueros suplentes Joan García y David Raya.

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