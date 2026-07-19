[PERFIL] Rodri, el Balón de Oro que superó una dura lesión y volvió a la cima como MVP del Mundial

Rodrigo Hernández Cascante, mediocampista central de 30 años, inscribió su nombre en la historia no solo de su selección, también del fútbol al ser la figura de España en el título obtenido en la Copa Mundial 2026, ante Argentina por 1-0 en la final.

Nacido el 22 de junio de 1996 en Madrid, el futbolista ratificó su sitial como el motor de la "Furia Roja", lo que le valió ser elegido como el mejor jugador de la cita planetaria disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Los inicios en España

Tras ver acción en equipos locales, estuvo entre 2007 y 2012 en las series formativas de Atlético de Madrid, pero a mediados de 2013, luego de una larga lesión, pasó a las juveniles de Villarreal, donde debutó profesionalmente a fines de 2015, en el marco de la Copa del Rey.

Temporada y media después, Rodri se ganó un puesto en el "Submarino Amarillo" y rápidamente llamó la atención de su antigua casa: Atlético de Madrid.

Con los "colchoneros" firmó para la temporada 2018-2019, siendo su estreno el título de la Supercopa de España ante Real Madrid, en un derbi capitalino que acabó 3-2. Sin embargo, su paso por los rojiblancos fue breve.

Salto a Inglaterra y la idolatría en Manchester City

Tras apenas una campaña con el "Atleti", con 47 partidos, tres goles y una asistencia, Hernández fichó por Manchester City mediante la rescisión de su contrato por 70 millones de euros.

El español rápidamente se hizo un nombre dentro del proyecto ganador de su compatriota Pep Guardiola, siendo titular inmediato e indiscutido con los "citizens".

Además de cuatro títulos seguidos de Premier League, dos FA Cup, dos Copa de la Liga y una Community Shield; Rodri también se transformó en ídolo total de los celestes al ser protagonista del momento más importante de su historia.

El 10 de junio de 2023, Rodri anotó al minuto 68 el gol que le dio a Manchester City su primera, y hasta ahora única, Champions League: Fue 1-0 en la final contra Inter de Milán en Estambul.

La Euro 2024, el Balón de Oro y su larga lesión

Sus actuaciones regulares a lo largo de los años indudablemente le valieron la convocatoria a la selección española, con la que debutó en 2018 y llegó hasta octavos de final de la Copa del Mundo de Catar 2022.

A nivel de selección también cosechó frutos, pues se coronó campeón de la Nations League 2022-2023 y Eurocopa 2024 con España, llevándose el premio a mejor jugador de ambos torneos.

Sin embargo, el idilio terminó abruptamente el 22 de septiembre de 2024: Por la quinta fecha de la liga inglesa ante Arsenal, Rodrigo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Los títulos y el rendimiento en Manchester City culminaron en la condecoración con el prestigioso Balón de Oro 2024 poco después de la lesión, siendo el segundo español de la historia con aquel galardón por detrás de Luis Suárez (1960).

La durísima lesión lo apartó ocho meses de la actividad y sumó complicaciones con más lesiones durante los siguientes periodos. Pese a que el fantasma de un truncamiento a su carrera rondó, el volante de contención retomó su mejor nivel.

Regreso a la elite y consagración mundial

Aunque el City perdió terreno en el plano local y cedió el trono de la Premier League, Rodri pudo celebrar nuevos títulos domésticos con la Copa de la la Liga y FA Cup 2025-26, coincidiendo con el reintegro total al esquema del elenco mancuniano.

Capitán de la "Furia Roja", siguió como inamovible para Luis de la Fuente y comandó la nómina española para la Copa Mundial 2026.

Los reflectores apuntaban al joven Lamine Yamal, de 19 años, para ser la figura del equipo gracias a lo mostrado con FC Barcelona. Sin embargo, el plan fue mantener el funcionamiento colectivo. ¿El motor para ese engranaje? Rodri, con su despliegue y correcta salida de balón en una zona bisagra como es el mediocampo.

Titularísimo en cada partido, coronó su camino con el máximo título del planeta fútbol, y el honor de hacerlo nada menos que como el MVP del campeonato. Rodri volvió a demostrar, tal como lo hizo en 2024, que también se puede brillar fuera de los tres cuartos de cancha hacia adelante, y a punta de resiliencia y trabajo silencioso.