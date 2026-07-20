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La celebración de la selección española por las calles de Madrid

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Luego de coronarse en la Copa del Mundo, la selección de España arribó a Madrid y de inmediato el equipo recorrió las calles de la capital para compartir su felicidad con los hinchas.

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