La celebración de la selección española por las calles de Madrid
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Luego de coronarse en la Copa del Mundo, la selección de España arribó a Madrid y de inmediato el equipo recorrió las calles de la capital para compartir su felicidad con los hinchas.
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