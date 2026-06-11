Marcelo Benedetto abandonó despacho en vivo para compartir con Shakira

El periodista deportivo argentino Marcelo Benedetto protagonizó un llamativo momento durante la previa del Mundial 2026, luego de abandonar por unos segundos un despacho en vivo para acercarse a Shakira en el Estadio Azteca.

La situación ocurrió durante una transmisión de DSports, cuando el comunicador advirtió que la cantante colombiana pasaba cerca del lugar en que realizaba su móvil y decidió interrumpir su participación para ir en busca de una fotografía.

"¿Me permiten que voy por una consigna? Está viniendo Shakira, la voy a buscar", expresó Benedetto antes de dejar su ubicación y caminar hacia la artista.

La intérprete accedió al pedido y posó junto al periodista, quien luego agradeció el gesto y regresó al despacho televisivo en medio del particular momento que se vivió al aire.

El episodio sumó otro detalle curioso cuando Benedetto, al volver a su puesto, esperó agachado para no cruzarse en el plano de otro periodista que también realizaba una transmisión desde el recinto mexicano.

La escena recordó otro cruce viral del propio Benedetto, quien en 2018 también consiguió una fotografía con Dua Lipa durante la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool, imagen que se transformó en un clásico meme de redes sociales.