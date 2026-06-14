Uruguay llegó con retraso a Miami por error de FIFA en documentación del avión

La selección de Uruguay llegó este domingo a Miami con más de tres horas de retraso debido a un error de FIFA en la documentación del avión que debía trasladar a la delegación desde Cancún, en México, antes de su debut en el Mundial 2026.

De acuerdo a la prensa uruguaya, la aeronave designada por FIFA para llevar al plantel a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos, por lo que debió ser reemplazada por otro avión que sí cumpliera con los requisitos para vuelos internacionales.

Finalmente, la delegación charrúa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale sin novedades. Tras el arribo, el seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez se trasladaron al Estadio Hard Rock de Miami para ofrecer una conferencia de prensa, mientras el resto del grupo se dirigió al hotel de concentración.

Uruguay debutará este lunes ante Arabia Saudita por el Grupo H, en un partido programado para las 18:00 hora local y 22:00 GMT. La zona también tiene a España y Cabo Verde, que se medirán el mismo día.

El incidente recordó un episodio similar vivido por Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que el equipo terminó en la cuarta posición.