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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Claudia Sheinbaum recibió a Infantino en el Palacio Nacional de México previo al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El presidente de la FIFA le dio un regalo a la presidente de México.

Claudia Sheinbaum recibió a Infantino en el Palacio Nacional de México previo al Mundial
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Nacional, en la previa del Mundial 2026. Durante el encuentro, ambos afinaron detalles sobre la organización del torneo, ya que será uno de los países sede.

"Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, invitado especial de nosotros, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial. Todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica y excepcional", garantizó la mandataria.

Por su parte, el presidente del ente rector de fútbol global asistió a los partidos de las semifinales del repechaje intercontinental que se jugaron en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes mundialistas del país.

También acudió a la reapertura del Estadio Azteca, el sábado pasado, durante el amistoso que igualaron sin goles las selecciones de México y Portugal.

"Estamos preparando este Mundial que va a ser una fiesta para México, porque todos somos mexicanos", proclamó Infantino.

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