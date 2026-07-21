Gobierno anunció suspensión de clases hoy en toda la Región de Valparaíso

El Gobierno anunció la suspensión de clases para este martes en toda la Región de Valparaíso, en medio de la emergencia por el sistema frontal que ha afectado entre Atacama y La Araucanía.

La información fue dada a conocer por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a través de su cuenta de la red social X.

Esta decisión se suma a la suspensión en 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama.

Por otro lado, también hay suspensión de actividades lectivas este martes en las provincias de Copiapó (comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera), en Atacama.

En la Región Metropolitana también se suspendieron las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo.

Nuevo balance

Pavez realizó un nuevo balance la mañana de este martes, reiterando que hay 10 fallecidos por el sistema frontal, cinco de ellos en Coquimbo, además de cuatro desaparecidos, 16 lesionados, 2.281 damnificados y 104 mil aislados.

En materia de viviendas, 81 han resultado destruidas y más de 2.200 con daño mayor.

"Se registraron en el sector de Huasco, Coquimbo y gran parte de la Región de Valparaíso intensas precipitaciones. De acuerdo a las mediciones, en Santo Domingo cayeron 61 mm, en San Antonio 44 mm, en Panquehue 40 mm, en La Serena 36 mm, en Viña del Mar 23 mm y en Freirina 18,9 mm", precisó la autoridad.