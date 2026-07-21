Delegado provincial de Huasco confirma 21 mil aislados: "La lluvia no nos da tregua"
Juan Donoso detalló que la situación es crítica en Alto del Carmen y Huasco, donde las intensas precipitaciones han activado quebradas que permanecían inactivas por décadas.
Informó que la Ruta 5 Norte se mantiene interrumpida en varios puntos en el tramo de Vallenar y la Región de Coquimbo.
"Nos encontramos con un nuevo pulso de precipitaciones y la verdad es que podríamos decir que la lluvia no nos da tregua", precisó la autoridad regional en Cooperativa.