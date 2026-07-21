Delegado provincial de Huasco confirma 21 mil aislados: "La lluvia no nos da tregua"

El delegado presidencial provincial de Huasco (Región de Atacama), Juan Donoso, entregó un nuevo balance de las intensas precipitaciones en la zona y confirmó un fallecido, más de 21 mil aislados y cortes en diversas rutas producto de socavones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional informó que este martes "nos encontramos con un nuevo pulso de precipitaciones y la verdad es que la lluvia no nos da tregua. Actualmente tenemos alrededor de 21.724 personas aisladas entre todas las comunas producto de las constantes crecidas y quebradas que se activan".

Donoso también confirmó la muerte de una criancera en la localidad de Junta de Valeriano, en la comuna de Alto del Carmen, producto de una remoción en masa de nieve: "Esa persona se considera como presunta desgracia, lamentamos cualquier pérdida de vida humana. Se trató de llegar con toda la ayuda posible y maquinaria, (pero) todavía no es posible llegar", detalló.

Respecto al corte de rutas, el delegado presidencial provincial de Huasco explicó que la Ruta 5 Norte se mantiene habilitada desde Vallenar hasta Copiapó. Sin embargo, en el tramo entre Vallenar y la Región de Coquimbo existen "varios cortes y socavones que se produjeron dada la última lluvia y no está con conexión todavía".