Con un arquero de 43 años: Escocia anunció su nómina para el Mundial 2026

Escocia anunció este martes la plantilla que disputará el Mundial 2026, con nombres destacados como el mediocampista Scott McTominay de Nápoli, el defensa Andy Robertson de Liverpool y John McGinn de Aston Villa.

El conjunto escocés volverá a asistir a una Copa del Mundo después de 28 años, para la cual se preparará mediante dos amistosos frente a Curacao y Bolivia el 30 de mayo y 6 de junio.

En la lista también figura el portero Craig Gordon, de 43 años, quien se perfila como el jugador de más edad entre los citados para la Copa del Mundo.

Gordon, de Hearts, fue titular en el duelo que le dio la clasificación ante Dinamarca.

En la cita planetaria, Escocia integrará el grupo G, enfrentándose a Haití el día 13 en Boston, repitiendo sede contra Marruecos el 19, para posteriormente medirse ante Brasil el 24 en Miami.

Los convocados de Escocia:

Arqueros:

Craig Gordon (Hearts-ESC)

Angus Gunn (Notthingham Forest-ING)

Liam Kelly (Rangers-ESC)

Defensas:

Grant Hanley (Hibernian-ESC)

Jack Hendry (Al-Ettifaq-KSA)

Aaron Hickey (Brentford-ING)

Dom Hyam (Wrexham-ING)

Scott McKenna (Dínamo de Zagreb-CRO)

Nathan Patterson (Everton-ING)

Anthony Ralston (Celtic-ESC)

Andy Robertson (Liverpool-ING)

John Souttar (Rangers-ESC)

Kieran Tierney (Celtic-ESC)

Mediocampistas:

Ryan Christie (Bournemouth-ING)

Findlay Curtis (Kilmarnock-ESC)

Lewis Ferguson (Bologna-ITA)

Ben Gannon-Doak (Bournemouth-ING)

Billy Gilmour (Nápoli-ITA)

John McGinn (Aston Villa-ING)

Kenny McLean (Norwich City-ING)

Scott McTominay (Nápoli-ITA)

Delanteros:

Che Adams (Torino-ITA)

Lyndon Dykes (Charlton Athletic-ING)

George Hirst (Ipswich Town-ING)

Lawrence Shankland (Hearts-ESC)

Ross Stewart (Southampton-ING)