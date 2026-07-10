Argentina afronta una prueba crucial ante una defensiva Suiza por el último pasaje a semifinales

Argentina, campeón defensor del título, vivirá otra prueba crucial este sábado en la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 21:00 horas (01:00 GMT), con la esperanza de quedarse con el último cupo a las semifinales del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha sufrido más de la cuenta en el torneo y ha tenido que apelar a la épica para llegar a esta instancia. La fase grupal fue tranquila, pero las dudas sobre la capacidad del equipo se instalaron con el exigido triunfo sobre Cabo Verde en el alargue y la frenética (y polémica) remontada sobre Egipto.

La preocupación está instalada, ya que, en teoría, el nivel de Cabo Verde y Egipto no era para hacer sufrir a la Albiceleste; y Suiza, con su tradicional juego defensivo, pudo anular y despachar a Colombia.

Pese a ello, los trasandinos están encomendados a Lionel Messi. El capitán lleva ocho goles en la Copa del Mundo y es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 21 anotaciones; y la esperanza está en conseguir el bicampeonato y emular la gesta del Brasil de Pelé, última selección que se coronó de forma consecutiva, en 1958 y 1962.

Argentina, que lleva 11 partidos invictos en Mundiales, jugará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nico González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, los helvéticos vienen de hacer historia tras alcanzar los cuartos de final por primera vez en 72 años.

En la fase grupal, los helvéticos avanzaron como líderes; en 16avos eliminaron a Argelia, y en octavos dieron el golpe al despachar a Colombia en la tanda de penales, tras aguantar un empate sin goles en 120 minutos.

Aunque están con la moral alta, el equipo sufrió una baja muy sensible en la previa del partido: Johan Manzambi, joven delantero estrella, quedó marginado, ya que no logró recuperarse de la lesión que sufrió antes del partido con Colombia.

La formación que usará el técnico Murat Yakin en Suiza será con Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

El duelo será arbitrado por el portugués Joao Pinheiro, y en el VAR estará el chileno Juan Lara.

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