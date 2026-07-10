Courtois puso en duda su futuro con Bélgica: "Me gustaría tomar un descanso"

Thibaut Courtois, portero de la selección de Bélgica, lamentó la dolorosa eliminación del Mundial 2026 en cuartos de final a manos de España, y dejó bajo un halo de misterio su continuidad en el pórtico de los "Diablos Rojos".

"De cara a mi futuro en la selección, veremos... Me gustaría quizá tomar un descanso de la Nations League, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Eurocopa", dijo el guardameta de 34 años en zona mixta.

Sin embargo, el golero señaló que "al final es una decisión que hay que tener con la Federación si me siguen por ese plano. Si no, hoy sería mi último partido".

En cuanto al partido, destacó que "España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que le puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Planteamos un buen partido ante ellos, les plantamos más cara de lo que mucha gente pensaba, estamos orgullosos también".

"Hemos demostrado que tenemos un buen equipo. Quizá talento individual tenemos menos que en 2018, pero tenemos un gran equipo, un gran espíritu, con muchos talentos que están por venir", valoró sobre su equipo.

"Somos un país pequeño, que no siempre sale un Lamine Yamal o gente así, pero tenemos un gran equipo, un gran bloque y Bélgica en los torneos siempre puede dar que hablar. Aunque mucha gente dudaba, hemos demostrado que este partido podía haber ido al alargue y quizá a los penales", añadió Courtois en su balance tras el adiós a la Copa del Mundo.