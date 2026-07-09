Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.9°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Suiza en cuartos del Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El último semifinalista del torneo se decidirá en Kansas City.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Suiza en cuartos del Mundial 2026?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Argentina y Suiza protagonizarán el último duelo de cuartos de final y al cuarto semifinalista en la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrenten este sábado en Kansas City.

El partido está programado para este sábado 11 de julio a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Arrowhead Stadium, y tendrá transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión; en cable por DSports en DirecTV; y en streaming en la plataforma Paramount+, DGO, Disney+ Premium.

El cuadro trasandino, campeón defensor del título, llegó a esta instancia tras una sufrida victoria sobre Egipto, que quedó marcada por las polémicas acusaciones de "un Mundial arreglado" que hizo el cuadro africano después del partido.

Los suizos, por su lado, eliminó a Colombia en los penales, tras un insípido empate sin goles. 

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en vivo en la señal radial de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada