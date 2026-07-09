¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Suiza en cuartos del Mundial 2026?

Argentina y Suiza protagonizarán el último duelo de cuartos de final y al cuarto semifinalista en la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrenten este sábado en Kansas City.

El partido está programado para este sábado 11 de julio a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Arrowhead Stadium, y tendrá transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión; en cable por DSports en DirecTV; y en streaming en la plataforma Paramount+, DGO, Disney+ Premium.

El cuadro trasandino, campeón defensor del título, llegó a esta instancia tras una sufrida victoria sobre Egipto, que quedó marcada por las polémicas acusaciones de "un Mundial arreglado" que hizo el cuadro africano después del partido.

Los suizos, por su lado, eliminó a Colombia en los penales, tras un insípido empate sin goles.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en vivo en la señal radial de Cooperativa Deportes.