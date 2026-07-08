¿Cuándo y dónde ver el duelo de Francia y Marruecos en cuartos del Mundial 2026?

Francia y Marruecos darán inicio este jueves a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde definirán al primer semifinalista del torneo de la FIFA, que se celebra en Norteamérica.

El partido está pactado para las 16:00 horas (20:00 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, y tendrá transmisión televisiva sólo en cable, en la señal de DSports; y en streaming por la plataforma Paramount+.

Los franceses clasificaron a esta instancia tras eliminar en un friccionado encuentro a Paraguay en octavos de final; los africanos, por su lado, despacharon con autoridad a Canadá, uno de los anfitriones del torneo.

Para los marroquíes es una revancha este partido con los franceses, ya que en Catar 2022 se enfrentaron en las semifinales, con victoria por 2-0 para los galos, con goles de Theo Hernández y Kolo Muani (quien quedó fuera de la nómina de Didier Deschamps para este Mundial).

El partido entre Francia y Marruecos en Boston será arbitrado por argentino Facundo Tello.

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