¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Noruega e Inglaterra en cuartos del Mundial 2026?

Noruega e Inglaterra jugarán este sábado uno de los duelos estelares de la Copa del Mundo, con Erling Haaland y Harry Kane como protagonistas, cuando se enfrenten en Miami, por un pasaje a semifinales del torneo.

El partido está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) de este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, y tendrá transmisión televisiva en cable, en la señal de DSports en DirecTV; y en streaming a través de la plataforma Paramount+.

Los noruegos llegaron a esta instancia de cuartos de final tras dar uno de los golpes en el Mundial 2026, eliminado a Brasil en octavos, con un doblete del "Androide" Haaland.

Inglaterra, por su lado, venció en un partidazo al anfitrión México en los octavos de final, con Jude Bellingham anotando un doblete y el capitán Kane marcando uno de penal.

El partido entre Noruega e Inglaterra será arbitrado por el español Alejandro Hernández.

El ganador entre Noruega e Inglaterra enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

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