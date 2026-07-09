Dembélé: La semifinal será difícil contra cualquiera, lo importante es que estamos

El delantero francés Ousmane Dembélé destacó la importancia de alcanzar las semifinales del Mundial 2026, una ronda a la que el 'Mosquito' llega por tercera edición consecutiva y que calificó de "excepcional".

"Estoy muy contento. Sabemos que jugar una semifinal de un Mundial es algo excepcional. Es la tercera consecutiva con la selección francesa desde que estoy en el equipo y estoy muy feliz por esta clasificación", dijo Dembélé en la zona mixta tras la victoria por 2-0 sobre Marruecos.

"No tenemos una preferencia para la semifinal. Sabemos que será un partido difícil contra cualquiera. España o Bélgica, veremos quién llega. Lo importante es que estamos en semifinales del Mundial", expresó.

"Sabíamos que iba a ser difícil porque Marruecos tiene jugadores de calidad, pero mantuvimos la concentración durante todo el partido, incluso después del penalti. Seguimos concentrados en conseguir la clasificación", afirmó.

El delantero del PSG, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Catar 2022, constató que en cada ronda superada, aumenta la dificultad del rival.

"Nos enfrentamos a jugadores de calidad que militan en los grandes clubes del mundo. Los conocemos bien. Marruecos es un equipo muy peligroso. Creo que es la quinta selección del ránking FIFA, así que es un equipo muy serio", aseguró.