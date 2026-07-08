Deschamps por designación de jueces argentinos: Uno se puede hacer preguntas, pero confío

Didier Deschamps, director técnico de la selección de Francia, abordó este miércoles la designación del árbitro argentino Facundo Tello para el partido de mañana jueves ante Marruecos, válido por los cuartos de final del Mundial 2026 y optó por la mesura.

"Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral", señaló.

En esa misma línea, Deschamps comparó la situación con la presencia de jueces franceses en el torneo, como François Letexier, encargado de dirigir precisamente el cuestionado encuentro de Argentina en la ronda previa ante Egipro.

"Creo que Tello y sus asistentes serán igual de buenos que Letexier y sus colaboradores", añadió el adiestrador del combinado europeo.

Para cerrar el asunto, el técnico enfatizó que el foco de su plantel está puesto únicamente en el plano deportivo. "Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Ellos están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego", concluyó.