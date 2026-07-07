DT de Egipto lanzó potente mensaje a favor de Palestina en la previa al duelo con Argentina

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, volvió a usar su tribuna en el Mundial 2026 para entregar un potente mensaje a favor de Palestina, esta vez en la antesala del duelo de octavos de final contra Argentina.

El técnico, máximo goleador histórico de Egipto con 60 tantos, ya había celebrado envuelto en una bandera palestina tras la victoria sobre Australia, resultado que marcó el primer triunfo de su país en una fase eliminatoria mundialista.

Consultado por ese gesto y por la posibilidad de repetirlo si Egipto sorprende a la selección campeona vigente, Hassan respondió con una reflexión: "Si una persona en cualquier parte del mundo no siente algo por el pueblo palestino, entonces perdió parte de su humanidad".

"Lo que salió de mí fue simplemente una reacción humana. Antes de ser árabe, musulmán, cristiano o cualquier otra cosa, soy un ser humano. A través del fútbol, el poder blando del mundo, quiero enviar un mensaje: Por favor, dejen vivir al pueblo palestino. Pido a los deportistas y periodistas de todas partes que ayuden a entregar ese mensaje", señaló Hassan, según Reuters.

El entrenador agregó: "Cuando la gente habla de derechos humanos, derechos de los animales y justicia, también deberíamos hablar de los civiles palestinos". La respuesta provocó aplausos de periodistas presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Hassan hizo una pausa para agradecer antes de continuar.

El exdelantero también dedicó el triunfo ante Australia al pueblo palestino y, de acuerdo a The Athletic, medios como Al Jazeera difundieron registros de celebraciones en Gaza por la clasificación egipcia.

"Me gustaría decir que esto es una vergüenza para nosotros. Una vergüenza para todo el mundo, no solo para el mundo árabe; una vergüenza para todos y, primero que todo, para quienes toman decisiones y dejan atrás a los seres humanos", añadió Hassan, según AFP.

El gesto abrió además un debate reglamentario por el uso de símbolos políticos en el Mundial, aunque The Athletic recordó que la bandera palestina corresponde a una asociación miembro de la FIFA, por lo que su tratamiento es distinto al de otras banderas con carga política no reconocidas oficialmente por el organismo.