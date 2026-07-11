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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

El emotivo consuelo familiar a Orjan Nyland tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero noruego no pudo contener las lágrimas luego del compromiso ante Inglaterra.

El emotivo consuelo familiar a Orjan Nyland tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra
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Una de las imágenes más comentadas que dejó la eliminación de Noruega fue protagonizada por el arquero Orjan Nyland a quien se le vio muy afectado por la caída ante Inglaterra, seguramente sintiéndose responsable por el segundo gol de Jude Bellingham en el tiempo extra de los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Una vez finalizado el encuentro, el guardameta no logró ocultar su frustración y rompió en llanto sobre el terreno de juego. Visiblemente afectado, Nyland se acercó al sector de las tribunas donde se encontraba su familia, quienes se aproximaron para abrazarlo y brindarle contención en este complejo momento deportivo.

La desazón del arquero estuvo marcada, en parte, por su responsabilidad en el segundo gol del combinado inglés, una jugada donde dio un rebote que terminó cazando Bellingham para marcar el definitivo 2-1.

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