FIFA castigó a Jarell Quansah con dos partidos tras su roja ante México

Jarell Quansah, defensor de Inglaterra y jugador de Bayer Leverkusen, recibió una sanción de dos partidos por parte de FIFA tras su expulsión en el triunfo sobre México, por los octavos de final del Mundial 2026.

El zaguero vio la tarjeta roja luego de una revisión del VAR, después de una fuerte entrada deslizante sobre Jesús Gallardo, acción en la que impactó con los tapones en la pierna del futbolista mexicano.

De acuerdo a The Independent, Inglaterra evaluó apelar la decisión, pero finalmente FIFA determinó que Quansah infringió el Artículo 14 de su código de conducta, que contempla dos partidos de suspensión por juego brusco grave.

La sanción deja al defensor fuera del duelo de este sábado ante Noruega, por los cuartos de final, y también de una eventual semifinal contra Argentina o Suiza.

De esta manera, Quansah recién podría volver a estar disponible en una hipotética final, siempre que Inglaterra logre superar sus próximos dos compromisos en el torneo.