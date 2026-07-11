FIFA confirmó que el balón no tocó la cámara aérea en el empate de Inglaterra ante Noruega

Una de las principales polémicas de los cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene respuesta oficial. La FIFA confirmó que el gol del empate de Inglaterra ante Noruega, anotado por Jude Bellingham en el Hard Rock Stadium de Miami, fue lícito tras analizar los datos tecnológicos del balón.

La controversia se instaló luego de que diversas imágenes de la transmisión televisiva sugirieran que, en el saque de meta que originó la jugada, el balón había rozado uno de los cables que sostienen la cámara aérea ("spider-cam").

De acuerdo al reglamento vigente, si el esférico impacta contra cualquier objeto suspendido sobre el terreno de juego, la acción debe detenerse de inmediato y reanudarse con un balón a tierra. Sin embargo, el árbitro francés Clément Turpin no interrumpió el juego, permitiendo la continuidad que culminó en el 1-1 parcial convertido por Bellingham en el tiempo añadido de la primera etapa.

La respuesta de la tecnología

Desde FIFA ratificaron que los datos del sensor integrado en el balón oficial "Trionda" —tecnología conocida como Connected Ball— no registraron ninguna alteración en el momento del cuestionado despeje del arquero noruego Orjan Nyland.

El gráfico de rendimiento no mostró variaciones ni picos de contacto, lo que descarta que el esférico haya rozado el cable de la cámara. De esta manera, el ente rector del fútbol mundial dio por cerrada la discusión, confirmando la validez de la anotación de la escuadra inglesa.