Francia y Marruecos ajustarán cuentas pendientes en los cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos protagonizarán la primera llave de cuartos de final del Mundial 2026, desde las 16:00 horas (20:00 GMT) de este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, en un duelo donde ambas selecciones ajustarán cuentas pendientes desde Catar 2022.

En el pasado Mundial de 2022, Marruecos tuvo la mejor actuación de una selección africana en la historia del torneo, tras eliminar a España y Portugal, pero Francia terminó con su sueño en las semifinales, con un triunfo por 2-0.

En Norteamérica 2026, Marruecos también ha hecho historia al convertirse en la primera selección africana en llegar dos veces a los cuartos de final, eliminando a Países Bajos y a uno de los anfitriones, Canadá; pero nuevamente Francia aparece en su camino.

Marruecos, lejos de ser una revelación, quiere ratificar años de trabajo, superar el muro francés, y volver a meterse entre los cuatro mejores del planeta.

La gran duda para el encuentro es una de sus figuras, Ismael Saibari, quien presentó molestias musculares en el triunfo ante Canadá. Si queda fuera, será Soufiane Rahimi quien saltará con el once titular.

La formación que usará Mohamed Ouahbi en Marruecos será con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi.

Francia, por su parte, afronta el duelo como favorito y espera repetir el triunfo que logró ese 14 de diciembre de 2022 en Catar. En la oncena titular estará Theo Hernández, autor de uno de los goles de ese triunfo por 2-0 ante los marroquíes.

En la delantera estará el intratable Kylian Mbappé, figura en este torneo y que está peleando, con el argentino Lionel Messi, por la Bota de Oro del Mundial y por el récord de máximo goleador en la historia del torneo.

Mbappé lleva siete tantos, uno menos que el trasandino, quien anotó en el triunfo albiceleste sobre Egipto en octavos; y en la tabla histórica, el francés tiene 19 goles, a dos de Messi.

La formación que usará Didier Deschamps en Francia será con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola (o Désiré Doué) y Kylian Mbappé.

El duelo será arbitrado por el argentino Facundo Tello.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica.

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