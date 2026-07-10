Haaland y los vikingos de Noruega quieren arruinar el sueño de Inglaterra en el Mundial

Noruega y su tropa vikinga, liderada por Erling Haaland, quiere arruinar el sueño de Inglaterra en el Mundial 2026, cuando se enfrenten en un duelo lleno de historia en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 17:00 horas (21:00 GMT), por el paso a las semifinales.

Para los escandinavos es la primera vez que juegan cuartos de final en un Mundial, tras eliminar con un sorprendente triunfo a Brasil, en donde Haaland fue figura, con un doblete.

Los noruegos quieren seguir haciendo marcando hitos en la Copa y meterse en la ronda de los cuatro mejores, en un choque que tiene condimentos especiales, debido a la relación histórica que tienen los nórdicos con los ingleses: Desde las invasiones vikingas en el Siglo IX hasta los fuertes vínculos de cooperación en la Segunda Guerra Mundial.

Para Haaland, que lleva siete goles en el Mundial, también es especial el partido: El delantero es figura en Manchester City, equipo de Inglaterra; y porque nació en Leeds, ciudad inglesa, porque su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el equipo de esa ciudad en el año 2000.

En Noruega también juega otra figura de la Premier League, el capitán Martin Odegaard, quien ganó el título en Inglaterra con Arsenal en esta temporada.

La formación de la tropa vikinga, dirigida por Stale Solbakken, será con Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Inglaterra, por su lado, llegó a cuartos tras un exigente triunfo por 3-2 sobre el anfitrión México en el Estadio Azteca.

Los británicos lograron vencer en un partido donde jugaron más de 40 minutos con un hombre menos, por la expulsión de Jarell Quansah, castigado por dos duelos en este Mundial.

Otra posible baja es el volante Declan Rice, quien sufrió un virus estomacal y fue apartado del plantel, aunque los medios británicos aseguran que el tema está "controlado" y podrá jugar ante los noruegos.

La posible formación que usará Thomas Tuchel en Inglaterra será con Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice (o Dan Burn), Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

El duelo será arbitrado por el juez francés Clement Turpin.

El ganador del partido entre Noruega e Inglaterra enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Argentina y Suiza, que se resolverá en la noche de este sábado, en Kansas City.

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